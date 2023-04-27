Льготники воспользовались общественным транспортом в Петербурге почти 166 миллионов раз с начала 2023 года

В первом квартале 2023 года пассажиры льготных категорий воспользовались общественным транспортом почти 166 миллионов раз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подсчитали пассажиропоток с начала 2023 года. Оказалось, что по итогам трех первых месяцев льготники воспользовались общественным транспортом почти 166 миллионов раз. Это на 37 миллионов поездок больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в Смольном.

- Сегодня в комфортном и безопасном общественном транспорте Петербурга действуют все виды льгот. Мы также их ввели для детей из семей участников СВО. При этом не делали различий между родными и приемными детьми, - отметил губернатор Александр Беглов.

По льготам было совершено более 42 процентов от общего числа поездок за первый квартал года. Из них более 104 миллионов поездок совершили пенсионера, 52 миллиона - студенты и учащиеся школ, более 4,6 миллионов - дети из многодетных семей. Еще 4,8 миллиона поездок пришлось на остальные категории.