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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:12

Скульптуры Летнего сада в Петербурге освободили от защитных коробов

Сам сад для посетителей откроют уже 1 мая
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Скульптуры Летнего сада освободили от «зимней одежды»

Скульптуры Летнего сада освободили от «зимней одежды»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Летнем саду Санкт-Петербурге со скульптур сняли "зимние одежки". Сотрудники сада убрали специальные футляры, которые защищали мраморные изваяния от холода, снега и другой неблагоприятной погоды. Теперь скульптуры снова готовы радовать посетителей сада. Об этом 27 апреля 2023 года рассказали в правительстве города.

- На время холодов произведения искусства тщательно упаковали — обернули хлопковой тканью и накрыли деревянными футлярами. Статуи плохо переносят перепады температуры, а такая защита помогла им пережить зиму, - сообщили в Смольном.

Так, сад после просушки откроют уже 1 мая. Вместе с Летним отроются и другие сады Русского музея. Фонтаны в Летнем саду планируют запустить ближе к 9 мая, однако точной даты пока что не назвали.