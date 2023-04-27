Скульптуры Летнего сада в Петербурге освободили от защитных коробов

Скульптуры Летнего сада освободили от «зимней одежды» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Летнем саду Санкт-Петербурге со скульптур сняли "зимние одежки". Сотрудники сада убрали специальные футляры, которые защищали мраморные изваяния от холода, снега и другой неблагоприятной погоды. Теперь скульптуры снова готовы радовать посетителей сада. Об этом 27 апреля 2023 года рассказали в правительстве города.

- На время холодов произведения искусства тщательно упаковали — обернули хлопковой тканью и накрыли деревянными футлярами. Статуи плохо переносят перепады температуры, а такая защита помогла им пережить зиму, - сообщили в Смольном.

Так, сад после просушки откроют уже 1 мая. Вместе с Летним отроются и другие сады Русского музея. Фонтаны в Летнем саду планируют запустить ближе к 9 мая, однако точной даты пока что не назвали.