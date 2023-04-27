Сад Хаяо Миядзаки снова планируют открыть в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге снова откроется знаменитый сад Хаяо Миядзаки. Напомним, он закрылся в июне прошлого года на Биржевой линии. Теперь сад планируют открыть в другом месте. Об этом 27 апреля пишет «Петербургский дневник».

- Сад временно появится во дворе Гатчинской улицы, 23-25. Его откроют создатели пространства, труппа уличного театра «Небесные бродяги», - сообщает издание.

В этот раз не получится разрисовать стены нового пространства и поставить П-образны ворота, потому что делать это запрещают коммунальные службы. Но организаторы все равно собираются озеленить территорию и заселить ее персонажами из Хаяо Миядзаки.

Сейчас ребята уже посадили на территории горошек, чтобы он красиво завивался. А в прошлом саду росли еще и капуста, укроп, петрушка, кабачки и даже помидоры черри.

Дата открытия сада на новом месте пока не сообщается.