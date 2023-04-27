С погибшим на спецоперации бойцом простились в Гатчинском районе Ленобласти

Наиля Галиева наградили орденом Мужества посмертно. Фото: vk.com/verevo_adm_gmr

В Гатчинском районе Ленобласти простились с бойцом, который принимал участие в специальной военной операции. Наиля Галиева похоронили на кладбище рядом с деревней Коммолово. Об этом пишет Online47.ru.

- Проститься с Наилем Галиевым пришли не только родные и близкие, но и местные жители, представители правительства Ленинградской области, администрации Гатчинского района и администрации поселения, - сообщает издание со ссылкой на администрацию Веревского сельского поселения.

Представитель Минобороны России вручил семье военнослужащего орден Мужества, которым его наградили посмертно. Соответствующий указ ранее подписал президент Российской федерации Владимир Путин.