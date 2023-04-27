Авиаперелеты из Пулково в Республику Алтай запустят впервые в этом сезоне. Фото: пресс-служба Пулково

Авиасообщение с Республикой Алтай впервые в этом году запустят из аэропорта Пулково. Прямые регулярные рейсы в Горно-Алтайск будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии».

- Первая авиакомпания запустит рейс 27 апреля, а вторая – 17 июня, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.

Самолеты Nordwind Airlines будут летать из Петербурга по понедельникам и четвергам, а из Горно-Алтайска по вторникам и пятницам. «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы из Пулково по субботам, а из Алтая – по воскресеньям.

Туристам предлагают в Горно-Алтайске подняться на гору Белуха, увидеть водопад Текелю и узоры Гейзерного озера.

Напомним, накануне нашлись моряки, которые 18 апреля пропали в Красном море. Три члена экипажа перегоняли судно в Саудовскую Аварию. Капитан судна - петербуржец.