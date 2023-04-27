Главный синоптик Петербурга Колесов не исключил снег в ближайшее время в Петербурге

В городе заметно похолодало. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о прогнозе погоды на ближайшее время в Северной столице. Воздух в городе прогрелся до шести градусов 27 апреля. Местами лил дождь. Об этом синоптик написал в своем телеграмм-канале.

- На западе Ленинградской области стало еще холоднее – до плюс четырех градусов. А на востоке региона жарко – до 22 градусов тепла. Были замечены даже летние грозы, - говорится в сообщении.

Колесов спрогнозировал сильные дожди в центральных районах Северной столицы 28 апреля. Осадки ожидаются в пятницу и на востоке Ленинградской области завтра днем. Синоптик не исключает даже снег.

- Про снег пока не говорю, но в прогнозе мы его указали, - заявил он.