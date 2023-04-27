Владимир Путин выступит перед членами Совета законодателей 28 апреля в Петербурге

Рабочую поездку президента в Северную столицу анонсировали в Кремле. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин приедет в Петербург 28 апреля. В пятницу он выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Рабочую поездку главы государства анонсировали в пресс-службе Кремля.

- Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма. Она традиционно пройдет в Таврическом дворце, - говорится в сообщении.

Члены Совета законодателей вместе с президентом обсудят вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме этого, поднимут вопрос состояния межбюджетных отношений и финансовой стабильности регионов страны в новых условиях.

Напомним, накануне в Петербурге торжественно спустили на воду подводную лодку "Можайск". Ее построили для Тихоокеанского флота России. Корабль возвели АО "Адмиралтейские верфи". Сейчас специалисты строят подлодку "Якутск".