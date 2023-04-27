Вход на станцию «Василеостровская» ограничат со 2 мая из-за ремонта эскалатора. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на станции метро «Василеостровская» начнут ремонтировать эскалатор. Из-за этого изменится режим работы наземного вестибюля станции. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

- Со 2 мая по 7 июля по рабочим дня вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:30 часов. Также с 15:30 до 20:00 вход на «Василеостровскую» будет ограничен, - говорится в сообщении.

Пассажирам объяснили, что указанный интервал времени может меняться с учетом фактического пассажиропотока. Жителей и гостей Северной столицы попросили заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

Напомним, в Петербурге до 31 октября пенсионеры смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах. Льгота будет действовать с 27 апреля на 60 маршрутах. Для этого нужно оформить специальный билет. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.