Два рыбака застряли на Ладожском озере в Ленобласти из-за сломанного лодочного мотора. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги помогли двум рыбакам выбраться из акватории Ладожского озера около поселка Лигово. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- У двух рыбаков сломался лодочный мотор, поэтому они не могли самостоятельно добраться до берега, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели нашли мужчин и доставили их на берег. О состоянии пострадавших не уточняется, но, судя по всему, медицинская помощь любителям рыбалки не понадобилась.

Напомним, трое моряков ранее пропали на Красном море. Капитаном корабля был петербуржец. Позже стало известно, что на мужчин напали пираты. Они успели прострелить яхту в нескольких местах, но моряки смогли добраться до укрытия, где через 10 суток их нашли живыми.