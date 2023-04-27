Пробки в 9 баллов сковали Петербург вечером 27 апреля

9-балльные пробки замечены на улицах города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезные пробки образовались в Северной столице вечером в четверг, 27 апреля. Большинство городских улиц засветились красным цветом. Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов около шести часов вечера.

- Самый длинные заторы замечены в Петроградском и Центральном районах Петербурга, - сообщает сервис.

Судя по карте, пробки образовались из-за перекрытия дорог во время репетиций парада Победы. На многих улицах ограничения движения действовали до 18:30. Поэтому заторы усилились, когда жители Петербурга начали возвращаться домой с работы.

Пробки замечены на Садовой, Гороховой, Казанской улицах, на набережной канала Грибоедова и многих других улицах Центрального района. В Петроградском районе, например, встали Большая Пушкарская улица, улица Ленина, Большой проспект Петроградской стороны.