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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 15:54

Молния ударила в самолет, летевший из Москвы в Петербург

Специалисты заметили повреждения во время проверки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Молния ударила в самолет, летевший из Москвы в Петербург.

Молния ударила в самолет, летевший из Москвы в Петербург.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Происшествие во время перелета из Москвы в Петербург случилось самолетом в среду, 26 апреля. Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». О произошедшем пишет «Мойка 78» со ссылкой на телеграмм-канал Aviaincident.

- Уточняется, что повреждение корпуса самолета специалисты смогли обнаружить лишь во время выполнения технических работ, - сообщает издание.

Следы попадания атмосферного электричества заметили на крыльях и фюзеляже во время проверки. Сейчас специалисты оценивают повреждения.

Напомним, накануне в Петербурге поезд дальнего следования с сообщением «Петербург-Самара» сбил 75-летнего пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. В транспортной полиции рассказали, что погибший переходил пути в неположенном месте.