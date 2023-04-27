Аллею журналистов хотят перенести в парк 300-летия Петербурга

Аллею журналистов хотят перенести в парк 300-летия. Фото: t.me/rgsevzap

Возродить аллею журналистов призвал глава петербургского отделения профессионального Союза России Дмитрий Шерих. Информация об этом появилась в телеграм-канале «РГ | Северо-Запад».

– Изначально СМИ Северной столицы создали этот памятник на Камышовой улице, – уточнили авторы.

Как стало известно, на Аллее неоднократно проводились журналистские субботники и высаживались деревья. Однако позже это место стало зоной активных дорожных и строительных работ. Закладной камень, к слову, на момент 27 апреля переместили и оградили строительными сетками.

Инициатор переноса Аллеи журналистов Шерих переговорил с представителями профильных комитетов правительства города на Неве. Там с необходимость возрождения объекта единогласно утвердили. К концу апреля в ведомствах начали прорабатывать возможные варианты восстановления памятника. В обсуждении участвуют представители профессионального сообщества.