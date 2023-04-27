Поиски без вести пропавшего 74-летнего пенсионера из Петербурга завершились трагедией

Поиски без вести пропавшего 74-летнего пенсионера завершились трагедией. Фото: vk.com/lizaalert_piter

К сожалению, не все спасательные операции поискового отряда «ЛизаАлерт» завершаются успешно и лозунгом «Найден. Жив». Так, стало известно, что без вести пропавшего 74-летнего мужчину обнаружили уже погибшим. Об этом сообщили волонтеры организации в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте.

– Приносим соболезнования родным и близким, – сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда.

Напомним, ранее в социальных сетях «ЛизыАлерт» появилась информация о том, что пропал пенсионер. Как стало известно, мужчине требовалась медицинская помощь, а, кроме того, он не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве. Пользователи, тем временем, не понимают, как человек в таком состоянии оказался без присмотра, а также выражают скорбь и соболезнования.

Естественно, из этических и моральных соображений сотрудники поисково-спасательного отряда не сообщают обстоятельства гибели пенсионера из Северной столицы.