Пьяного водителя приговорили к году и месяцу колонии в Ленобласти

Пьяного водителя приговорили к году и месяцу колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летнего водителя из Ленобласти приговорили к одному году и месяцу в колонии-поселении. Как стало известно, мужчину обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. К слову, автолюбителя ранее уже привлекали к ответственности по аналогичной статье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

– Осужденный в марте 2023 года находился за рулем своей «Лада» нетрезвым, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

К слову, далеко уехать ему не удалось. Сотрудники полиции остановили и задержали любителя экстремального вождения, как только он выехал на улицу Калинина в Приозерске.

Кроме наказания в колонии-поселении, преступника также лишили водительских прав на целых три года и шесть месяцев.

Ранее spb.kp.ru писала, что устроившего ДТП пьяного петербуржца приговорили к трем годам условно.