Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 19:03

Пьяного водителя приговорили к году и месяцу колонии в Ленобласти

Ранее мужчину судили по аналогичной статье
Элеонора КУРЮМОВА
Пьяного водителя приговорили к году и месяцу колонии.

Пьяного водителя приговорили к году и месяцу колонии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летнего водителя из Ленобласти приговорили к одному году и месяцу в колонии-поселении. Как стало известно, мужчину обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. К слову, автолюбителя ранее уже привлекали к ответственности по аналогичной статье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

– Осужденный в марте 2023 года находился за рулем своей «Лада» нетрезвым, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

К слову, далеко уехать ему не удалось. Сотрудники полиции остановили и задержали любителя экстремального вождения, как только он выехал на улицу Калинина в Приозерске.

Кроме наказания в колонии-поселении, преступника также лишили водительских прав на целых три года и шесть месяцев.

Ранее spb.kp.ru писала, что устроившего ДТП пьяного петербуржца приговорили к трем годам условно.