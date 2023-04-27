18 новых камер появятся на ЗСД в Петербурге

18 новых камер появятся на ЗСД. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Некоторые водители, проезжающие по ЗСД, обнаружили несколько новых камер на пути своего следования. Как стало известно, всего на маршруте планируют установить и подключить 18 устройств фото- и видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

– Оборудование совсем скоро заработает в полноценном режиме, а нарушители будут получать соответствующие штрафы, – предупредили в пресс-службе организации.

В компании также добавили, что выдача административных штрафов – прерогатива исключительно дорожных инспекторов региона. К слову, деньги за оплаченные штрафы поступят в бюджет Северной столицы.

Напомним, что согласно ПДД на автомагистрали можно двигаться со скоростью 110 километров в час. На участках со сложной геометрией действует ограничение в 90 километров.

В «Магистрали Северной столицы» также призвали водителей соблюдать предписанные правила.