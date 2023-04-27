Водителя электросамоката сбили на Варшавской улице в Петербурге

Водителя самоката сбили на Варшавской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Без происшествий не проходит ни дня в Северной столице. Особенно, если дело касается водителей электросамокатов. Так, вечером, 27 апреля, у 23 дома Варшавской улице автомобиль сбил парня, который, как сообщают очевидцы, переезжал «зебру» на кикшеринге. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Двухколесный конь лежит под машиной, – уточнили свидетели ДТП.

К слову, на место происшествия оперативно приехала скорая и оказала необходимую помощь сбитому человеку. Тем временем, пользователи социальной сети в комментариях гадают, кто все-таки виноват в столкновении: переезжающий «верхом» на транспорте мужчина или девушка, предположительно, находившаяся за рулем автомобиля. Виновник ДТП, по их словам, не очевиден, так как на улице установлен регулирующий движение светофор.

Ранее spb.kp.ru писала, что проезжавшего через дорогу самокатчика сбили на Гражданском проспекте в Петербурге. Парень ехал на красный сигнал светофора.