ДТП с двумя автомобилями и корюшкой произошло в Северной столице

Из-за ДТП корюшка «уплыла» из авто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычное, хоть и нежелательное столкновение произошло во второй половине дня, 27 апреля, в Северной столице. Дорогу между собой не поделили серебристый «Рено Логан» и черный «Мерседес». Машины не смогли разъехаться на пересечении Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы. В столкновении французу снесли правое крыло, из которого поспешила «уплыть» корюшка. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Санкт-Петербург | Питер».

– ДТП исключительно в духе города на Неве – написали комментаторы в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, в происшествии никто не пострадал. Хотя уже умерщвленной рыбе вряд ли понравился, как развернуло из-за столкновения автомобиль, в котором она находилась.

Ранее spb.kp.ru писала, что первые 50 тонн корюшки выловили в Ладожском озере под Петербургом. Стоимость рыбы установилась в пределах 130-590 рублей за килограмм.