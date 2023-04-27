Автомобиль загорелся на улице Афанасьева в Петербурге

«BMW» загорелась на улице Афанасьева в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером, 27 апреля, пожар вспыхнул в Выборгском районе. Очевидцы рассказали, что пламя окутало автомобиль марки «BMW» спасателям в 22:36. Как стало известно, машина загорелась у 12-го дома на улице Афанасьева. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе организации также добавили, что огонь распространился очень быстро и скоро охватил всю площадь салона машины. Меньше, чем через пол часа десяти спасателям удалось полностью усмирить пламя. Чтобы потушить стихию, на место происшествия прибыли две пожарные машины.

Ранее spb.kp.ru писала, что машина загорелась на Лазаревском мосту в Петроградском районе Северной столицы. Тогда пожарным удалось потушить пожар меньше, чем за 15 минут.