17 снарядов времен ВОВ уничтожили росгвардейцы Петербурга

17 снарядов времен ВОВ уничтожили росгвардейцы. Фото: t.me/rosgvard78

В последнее время на территории Ленобласти и Петербурга сотрудники региональной Росгвардии неоднократно находили неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ. Поэтому специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» накануне уничтожили 17 артиллерийских снарядов и минометных мин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти.

– Саперы нейтролизовали притаившиеся боеприпасы на специализированном полигоне в Ленинградской области, – уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме того, сотрудники ОМОНа напомнили, что обнаружить «приветы» из прошлого возрастом более 80 лет может любой местный житель региона. Важно помнить, что даже спустя столько времени с конца Великой Отечественной войны они могут быть опасными. Если же неприятная вещица попалась на вашем пути, не следует проводить никаких самостоятельных манипуляций с ней, а скорее сообщить в специальные службы.