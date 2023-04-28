Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 21:23

Петербург потерял более 2 млрд рублей из-за ухода зарубежных автопроизводителей в 2022 году

В 2023 году этот показатель увеличился
Элеонора КУРЮМОВА
Бюджет Петербурга потерял более 2 млрд рублей. Фото: vk.com/spb

Бюджет Петербурга потерял более 2 млрд рублей. Фото: vk.com/spb

Бюджет Северной столицы потерял более двух миллиардов рублей в минувшем, 2022 году из-за того, что иностранные автомобильные компании покинули российский рынок. Но власти Петербурга считают, что в 2023 году этот показатель увеличится. Об этом 27 апреля на прямой линии сообщил вице-губернатор города на Неве Алексей Корабельников.

– В 2021 году 25 предприятий автокластера приносили в бюджет Петербурга шесть миллиардов рублей. После показатель снизился до 3,7, – уточнил депутат.

Он также предположил, что по итогам этого года потери бюджета окажутся гораздо ниже. По его мнению, в глобальном плане данный показатель никак не скажется на финансовой устойчивости региона.

Ранее spb.kp.ru писала, что бывший автозавод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург». Кроме того, в Северной столице планируют начать выпуск электромобилей E-Neva на экс-заводе Toyota.