Петербург потерял более 2 млрд рублей из-за ухода зарубежных автопроизводителей в 2022 году

Бюджет Петербурга потерял более 2 млрд рублей. Фото: vk.com/spb

Бюджет Северной столицы потерял более двух миллиардов рублей в минувшем, 2022 году из-за того, что иностранные автомобильные компании покинули российский рынок. Но власти Петербурга считают, что в 2023 году этот показатель увеличится. Об этом 27 апреля на прямой линии сообщил вице-губернатор города на Неве Алексей Корабельников.

– В 2021 году 25 предприятий автокластера приносили в бюджет Петербурга шесть миллиардов рублей. После показатель снизился до 3,7, – уточнил депутат.

Он также предположил, что по итогам этого года потери бюджета окажутся гораздо ниже. По его мнению, в глобальном плане данный показатель никак не скажется на финансовой устойчивости региона.

Ранее spb.kp.ru писала, что бывший автозавод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург». Кроме того, в Северной столице планируют начать выпуск электромобилей E-Neva на экс-заводе Toyota.