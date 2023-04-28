Стекло автомобиля насквозь пробили на проспекте Наставников в Петербурге

Хулиганы насквозь пробили стекло автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Авто-вандалы не дремлют под покровом ночи в Северной столице. Так, неизвестный пробил, или, вернее сказать, проковырял дыру в заднем стекле «Фольксвагена», припаркованного у 24 дома на проспекте Наставников в городе на Неве. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Отпечатки снимайте! Специально следы оставили, – комментируют пользователи социальной сети.

В разгоревшихся под постом спорах не совсем очевидно, кто из читателей сообщества иронизирует, а кто к пострадавшей машине относится вполне себе серьезно. Одно ясно точно: пользователям оказалась интересна даже не сама дыра, куда может спокойно пролезть рука взрослого человека. А то, что орудие преступления оказалось аккуратно оставлено на багажнике машины. Предположительно, испортили стекло нащельником от деревянного окна.