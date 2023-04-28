Частный дом сгорел в садоводстве в Красносельском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В частном секторе в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В третьем часу ночи 28 апреля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в частном доме в садоводстве "Дружба". Об этом рассказали в управлении МЧС по Петербургу.

- В 2:41 часов поступило сообщение о пожаре в доме на 18 линии в СНТ "Дружба" в Красном Селе. В рубленном, размером шесть на десять метров частном доме происходило горение по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с пламенем приехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Им потребовалось более часа для того, чтобы потушить огонь. Пожар был ликвидирован лишь к 3:39 часам.

Сведения о пострадавших не поступали. По какой причине возник пожар предстоит установить специалистам.