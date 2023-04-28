Всего плюс 9 градусов и морось ждут Петербург 28 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова холодно и пасмурно. В пятницу, 28 апреля 2023 года, в городе опять будет всего около плюс 10 градусов, может даже чуть меньше. В Северной столице обещают без дождей, но может быть морось. Поэтому, отправляясь утром на работу, следует одеваться тепло и защититься от порывистого ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который продолжает медленно перемещаться по территории региона в восточном направлении. Ожидается облачная с прояснениями погода, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, в центре и на востоке области кратковременные дожди, возможны грозы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге всего плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области 7-12 градусов тепла. Ветер западный и порывистый 5-10 метров в секунду.

В субботу местами небольшие дожди, днем около плюс 10.