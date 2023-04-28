КАД Петербурга встал в пробку рано утром 28 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

С первыми лучами солнца в Санкт-Петербурге уже собралась пробка. Рано утром 28 апреля 2023 года автомобилисты встали на западе Кольцевой автодороги. Причина тому ремонтные работы по замене деформационного шва, которые длятся уже почти месяц с 1 апреля. Из-за этого перекрыты две полосы движения на внутреннем кольце трассы.

- С 6:36 часов утра в Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Пробка растянулась по внутреннему кольцу КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки — 4,8 километров, - сообщает сервис "Яндекс".

В остальном по городу заторов почти нет. Лишь по традиции машины стоят близ Финляндского вокзала, затор наблюдается на Пискаревском проспекте и шоссе Революций, а также небольшая пробка на улице Савушкина и Торфяной дороге.