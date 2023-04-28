Вежливого таксиста-карманника задержали в Петербурге

Уголовный розыск задержал таксиста-«карманника» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали вежливого таксиста-карманника. Водитель всегда был галантен и помогал своим пассажирам сесть в машину, но при этом вытаскивал из их карманов ценные вещи. Об этом 28 апреля 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 23 апреля в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что около 5 часов утра при выходе из бара, расположенного в доме 2 по Большой Конюшенной улице, у нее похитили из кармана куртки телефон, - рассказал источник.

Оказалось, что женщина со своей подругой, покидая ночное заведение, вызвали такси. Водитель был крайне предупредителен и даже сам помог одной из женщин сесть в салон. Как выяснилось, галантность была с расчетом: таксист незаметно вытащил у клиентки из кармана смартфон.

Вскоре полиция задержала 51-летнего мужчину. Оказалось, что он не только водит такси, но еще и приворовывает вещи у подвыпивших пассажиров.