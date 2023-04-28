Полиция Ленобласти пресекла деятельность телефонных мошенников с Украины

В Ленобласти полицейские пресекли пособничество телефонным мошенникам с Украины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали троих человек, которые помогали телефонным мошенникам из Украины. Предполагается, что криминальный бизнес организовали жители области и Санкт-Петербурга, двое из которых ранее уже были судимы. Подробности 28 апреля 2023 года рассказали в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Выполняя инструкции зарубежного работодателя, они приобрели и установили дома у одного из злоумышленников специальное оборудование. Оно позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский. Кроме того, спецтехника позволяла направлять денежные средства за границу через счета, прикрепленные к SIM-картам, которые оптом закупали через онлайн-магазины в теневом сегменте интернета, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деньги похищали по классической схеме: мошенники представлялись работниками банков или полиции и сообщали о "краже" денег со счетов своих жертв. Дома у подозреваемых нашли более 1,5 тысяч СИМ-карт, а также различную компьютерную технику.

По факту возбуждено уголовное дело.