Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь с 1 на 2 мая

В ночь с 1 на 2 мая 2023 года мосты разводиться не будут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 мая 2023 года не будут разводить мосты, несмотря на то, что уже начался сезон навигации по рекам и каналам. Разводка отменена в связи с праздником, который отмечается во всей стране - Праздник Весны и Труда. Об этом предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - пояснили в Смольном.

Напомним, что также мосты в Петербурге не будут разводить на 9 мая, на День города, который отмечается 27 мая, а также в другие крупные праздники.

В остальные дни разводка мостов продолжится по обычному расписанию.