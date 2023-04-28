20-летнюю туристку из Москвы изнасиловали на берегу Финского залива под Петербургом

Нетрезвую жительницу Москвы изнасиловали на берегу Финского залива Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодая туристка из Москвы стала жертвой изнасилования. Девушка согласилась покататься на машине с незнакомым мужчиной, который напоил ее, увез на берег Финского залива, где изнасиловал, а после бросил. Подробности рассказали 28 апреля 2023 года в АН "Оперативное прикрытие".

- 28 апреля во втором часу ночи в полицию Петродворцового района обратилась 20-летняя жительница Москвы. Девушка рассказала, что 27 апреля в пятом часу утра вышла из кафе на канале Грибоедова, где до этого употребляла алкоголь. На улице она познакомилась с мужчиной, который предложил ей покататься по городу на машине. Она согласилась, - рассказал источник.

Примерно в 8 часов утра мужчина привез девушку к Финскому заливу в районе железнодорожной станции "Бронка". Так "кавалер" напал на девушку и изнасиловал. После этого посадил москвичку в машину, вывез в Ломоносов, где высадил, а сам уехал.

Подозреваемый был ростом 160 сантиметров, крепкого телосложения, с бородой и короткой стрижкой.