Мужчина надругался над 15-летней девочкой в метро Петербурга

Школьница рассказала обо всем полицейским. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина приставал к несовершеннолетней девочке в вагоне метро Петербурга. Все происходило вечером 26 апреля. 15-летняя петербурженка обратилась к полицейским на станции «Гостиный двор». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка рассказала, что мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, когда электропоезд ехал от станции «Площадь Александра Невского», - рассказал источник.

Полицейские задержали подозреваемого через десять минут. Им оказался 29-летний мужчина, который живет во Всеволожске. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне стали известны подробности смерти школьницы из Тихвина, которую целый год насиловал собственный дядя. За несколько минут до смерти девочка записала видеосообщение подруге, где рассказала о домогательствах родственника.