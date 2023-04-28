Пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим в Ленинградской области

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в белый свет в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина устроил случайную стрельбу во время ссоры с прохожими. 27 апреля в полицию Бокситогорского района поступило сообщение, что в поселке Ефимовский человек угрожает окружающим ружьем. На место направился наряд. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 21:30 у дома 39 по улице Заводской произошел конфликт между двумя местными жителями, 23 и 39 лет, в ходе которого последний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, при падении случайно выстрелил из находившегося у него в руках обреза охотничьего ружья, - рассказали в полиции.

Пьяного мужчину сразу же задержали и доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также у него забрали обрез одноствольного охотничьего ружья.