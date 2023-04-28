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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:31

Беглов поздравил медиков Петербурга с Днем работника скорой помощи

За год работники скорой совершают более полутора миллионов выездов к больным и раненным
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов поздравил медиков Петербурга с Днем работника скорой помощи

Беглов поздравил медиков Петербурга с Днем работника скорой помощи

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28 апреля отмечается День работника скорой помощи. С этим праздником медиков Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов. Градоначальник отметил, что работники этой сферы очень самоотверженные, исполненные чуткости и милосердия.

- Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой медицинской помощи! Примите слова искренней признательности за ваш добросовестный труд, верность профессии и милосердие, - отметил губернатор.

Также Беглов рассказал, что каждый год работники скорой более полутора раз выезжают на помощь больным и пострадавшим при разных несчастных случаях. В 12 процентах - это дети. Очень часто фельдшеры спасают людям жизни.

Беглов пожелал медикам и остальным работникам скорой здоровья, благополучия и успехов.