Магазин Maag открылся в ТЦ «Галерея» в Петербурге

Позже аналоги Zara появятся в других торговых центрах. Фото: Юлия СТАЛИНА

Аналоги магазинов Zara открыли в двух торговых центрах Петербурга. Напомним, открытия Maag покупатели ждали со вчерашнего дня, но 27 апреля долгожданного события не случилось. Судя по сайту ретейлера, пойти на шопинг уже можно в центры «Галерея» и «Мега Дыбенко».

- Магазин в «Доме Мертенса» на Невском проспекте в Петербурге пока закрыт, но манекенов на витрины уже выставили. Женская куртка, например, стоит 15 тысяч рублей, - рассказал корреспондент spb.kp.ru, побывавший на месте событий.

Также магазины Maag в помещениях бывшей Zara откроются в торговых центрах «Лето», «Европолис», «Мега Парнас».

Напомним, накануне «Остров Фортов» в Кронштадте показал концепцию постоянной экспозиции Музея военно-морской славы. В учреждении обустроят экспозиции военно-морских реликвий с инновационными технологиями.