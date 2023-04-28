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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:00

Пьяная 17-летняя девушка попала в больницу после купания в Финском заливе

Девушку госпитализировали с алкогольным отравлением в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девушку госпитализировали с алкогольным отравлением в тяжелом состоянии.

Девушку госпитализировали с алкогольным отравлением в тяжелом состоянии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Финского залива вытащили 17-летнюю девочку, которая приехала из Вологодской области. Она искупалась в ледяной воде, и ей понадобилась помощь медиков. Это произошло в ночь на 27 апреля. О происшествии сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 27 апреля в 00:54 в службу 112 поступило сообщение о том, что на пляже «Жемчужный» на улице Адмирала Черокова некая женщина зашла в воду и уплыла в неизвестном направлении, - говорится в сообщении источника.

В 01:15 спасатели помогли девушке выбраться из акватории Финского залива. Ее доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. В медицинское учреждение она попала в тяжелом состоянии, с отравлением алкоголем.

Напомним, накануне в метро Петербурга мужчина надругался на 15-летней девочкой. Школьница обратилась к полицейским, и преступника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.