Студента из Китая жестко избили до разрыва селезенки возле метро «Приморская» в Петербурге

Студенту из Китая отбили селезенку у метро «Приморская» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные жестко избили студента из Китая. 21 апреля 2023 года 22-летнего молодого человека госпитализировали в Александровскую больницу из квартиры на проспекте Большевиков. Парень был в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Студента столицы госпитализировали с закрытой травмой живота с повреждением внутренних органов. Как выяснилось, 17 апреля иностранца избили у станции метро "Приморская", - рассказал источник.

Парня обследовали в больнице и выяснилось, что после побоев у него произошел разрыв селезенки, осложненный внутрибрюшным кровотечением и острой анемией вследствие большой кровопотери.

После проверки полиция возбудила уголовное дело. На данный момент подозреваемых в нападении разыскивают.

Известно, что студент приехал в Россию в ноябре 2022 года по учебной визе.