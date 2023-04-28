Количество супермаркетов в Петербурге выросло на 35,5% за год

В Санкт-Петербурге за год количество супермаркетов выросло на 35% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последний год резко выросло количество супермаркетов. Прирост новых магазинов в Северной столице составил 35,5 процентов. Это самый большой показатель по всей стране. Об этом 28 апреля 2023 года сообщают аналитики сервиса 2ГИС.

- В апреле в Северной столице работают 3 684 супермаркета. Это на 35 процентов больше, чем в апреле 2022. В прошлом году в городе было лишь 2 719 крупных магазинов, - говорится в исследовании.

Также в тройку лидеров по приросту супермаркетов попали Екатеринбург, где рост составил 30 процентов, и Краснодар - почти 20 процентов.

Напомним, что постепенно в России открываются аналоги брендов одежды, которые ушли с рынка в прошлом году. Так, в Петербурге 28 апреля открылся магазин Maag, который является аналогом Zara.