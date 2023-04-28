У бывшего полицейского в Петербурге отобрали квартиры за 44 млн рублей из-за неподтвержденных доходов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура провела проверку из-за подозрения бывшего полицейского в коррупции. Как выяснилось, экс-начальник отдела по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти имел три квартиры и долю в паркинге. Общая стоимость имущества, оформленного на него и родственников, составила 44 миллиона рублей.

- Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства указанного имущества, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Также надзорное ведомство будет контролировать фактическое исполнение решения.

Напомним, в Ленинградской области пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Его задержали и доставили в отдел полиции. Там на дебошира составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Ружье при этом не зарегистрировано на него.