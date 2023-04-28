Проезд на КАД Петербурга между ЗСД и Таллинским шоссе перекроют на неделю с 10 мая

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова запланированы перекрытия. С 10 мая 2023 года в течение недели будет затруднительно проехать по внутреннему участку КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- С 10 по 17 мая на указанном участке КАД будут проходить работы по окрашиванию открытых железобетонных лотков в разделительной полосе. Из-за этого для проезда будет закрыта четвертая полоса на трассе, - сообщили в пресс-службе дорожников.

Для того, чтобы обеспечить безопасность на дороге для рабочих и для участников движения, по первой, второй и третьей полосам введут ограничение скорости до 50 километров в час.

Все работы будут проходить в круглосуточном режиме. Информацию об этом выведут на специальное табло, а также установят знаки. Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты.