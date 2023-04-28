На месте взрыва у заброшенной котельной в Павловске Петербурга нашли следы 70 кг взрывчатки

На территории котельной Петербурга сдетонировало устройство с 60 кг взрывчатки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Павловск Санкт-Петербурга, где в ночь на 27 апреля 2023 года, произошел взрыв в заброшенной котельной, нашли следы взрывчатки. Предположительно, это было бризантное взрывчатое вещество массой порядка 50-80 килограммов. Об этом сообщает "Мойка78".

- Сотрудники правоохранительных органов нашли территории заброшенной ТЭЦ в Павловске, где прогремел взрыв, фрагменты бочки и взрывного устройства, - пишет издание.

В радиусе 150 метров от места взрыва правоохранители обнаружили части бочки объемом 205 литров, в которой ранее хранилось моторное масло. Напомним, что возле трубы котельной после взрыва образовалась воронка диаметром три на шесть метров и глубиной в полтора метра.

На данный момент до сих пор не известно, кто и с какой целью произвел взрыв. Правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.