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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:43

Новый фонтанный маршрут в исторической части города открылся в Петербурге

Маршрут растянется на 15 километров по достопримечательностям и восстановленным фонтанам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге появился новый фонтанный маршрут для прогулок по исторической части города

В Петербурге появился новый фонтанный маршрут для прогулок по исторической части города

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появился новый фонтанный маршрут. Он пролегает по исторической части города, знакомя участников прогулки с достопримечательностями и недавно восстановленными фонтанами. Об этом 28 апреля 2023 года рассказали в Смольном.

- Город поддерживает проекты по созданию тематических пешеходных маршрутов, в том числе посвященных фонтанам – одному из брендов Северной столицы. В этом году мы продолжим программу восстановления городских водных сооружений, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Новый маршрут растянулся на 15 километров. Для того, чтобы пройти по нему, может уйти 3-4 часа. К прогулке прилагается аудиоэкскурсия. Участники смогут посетить сад Сан-Галли, Лермонтовский проспект, Никольский сад и многие другие места.

Это уже седьмой маршрут по фонтанам, который разработан "Водоканалом". Также есть экскурсии под названиями: Романтический», «Парковый», «Нетуристический», «Центральный», «Автомобильный» и «Жемчужный».