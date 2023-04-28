Новый фонтанный маршрут в исторической части города открылся в Петербурге

В Петербурге появился новый фонтанный маршрут для прогулок по исторической части города Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появился новый фонтанный маршрут. Он пролегает по исторической части города, знакомя участников прогулки с достопримечательностями и недавно восстановленными фонтанами. Об этом 28 апреля 2023 года рассказали в Смольном.

- Город поддерживает проекты по созданию тематических пешеходных маршрутов, в том числе посвященных фонтанам – одному из брендов Северной столицы. В этом году мы продолжим программу восстановления городских водных сооружений, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Новый маршрут растянулся на 15 километров. Для того, чтобы пройти по нему, может уйти 3-4 часа. К прогулке прилагается аудиоэкскурсия. Участники смогут посетить сад Сан-Галли, Лермонтовский проспект, Никольский сад и многие другие места.

Это уже седьмой маршрут по фонтанам, который разработан "Водоканалом". Также есть экскурсии под названиями: Романтический», «Парковый», «Нетуристический», «Центральный», «Автомобильный» и «Жемчужный».