Концерт на льду Ильи Авербуха в честь Дня Победы пройдет в Петербурге

В Ледовом дворце пройдет концерт в честь 78-ой годовщины Победы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в честь 78-летней годовщины со Дня Победы состоится концерт на льду Ильи Авербуха под названием "Любимые песни о главном". Звезды фигурного катания, воздушные гимнасты, акробаты и спортсмены представят большое шоу перед зрителями. Выступление состоится в Ледовом дворце города 7 мая 2023 года. Об этом сообщили организаторы.

- Звезды фигурного катания, действующие спортсмены, ледовые акробаты, воздушные гимнасты покажут свои лучшие номера в честь Дня Победы под живое исполнение песен из советских кинофильмов. Настоящим подарком для зрителей станет появление Елены Ваенги и звезд оперной сцены во время исполнения знаковых песен военных лет, - говорится в программе концерта.

Концерт начнется в 18:00 часов. Перед зрителями выступят Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александра Степанова и многие другие.