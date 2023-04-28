Фасад здания детсада на 200 мест в Мурино украсит мурал совы. Фото: градостроительный комитет Ленобласти

Комитет градостроительной политики Ленинградской области рассказал о строительстве детского сада в Мурино. Дошкольное учреждение сможет принять 200 малышей. Специалисты обсудили архитектурное решение здания.

- Архитектурное решение детсада разработал ГК «Самолет». Проект согласовали в консультативно-экспертном совете по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленобласти, - рассказали в ведомстве.

На фасаде здания нового детского появится мурал с изображением совы. В учреждении откроют восемь общеразвивающих групп для разных возрастов: от трех до семи лет.

Напомним, в Петербурге в исторической части города появится новый фонтанный маршрут, который растянется на 15 километров и будет включать в себя достопримечательности и восстановленные фонтаны.