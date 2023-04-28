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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:29

Грузовой поезд сбил петербуржца на станции Царское Село

Парень получил переломы разной степени тяжести
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парень получил переломы разной степени тяжести.

Парень получил переломы разной степени тяжести.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На железнодорожной станции Царское село грузовой поезд сбил 22-летнего петербуржца. Все произошло 27 апреля около десяти часов вечера. Сообщение об этом поступило в транспортную полицию Северной столицы. Об инциденте рассказали в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО.

- Установлено, что 22-летний петербуржец, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути на запрещающий знак светофора, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Машинист тепловоза пытался применить экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы, но трагедии не удалось избежать. Парень получил серьезные травмы и переломы различной степени тяжести, но все же остался жив.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне движения поезда.