Грузовой поезд сбил петербуржца на станции Царское Село

Парень получил переломы разной степени тяжести. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На железнодорожной станции Царское село грузовой поезд сбил 22-летнего петербуржца. Все произошло 27 апреля около десяти часов вечера. Сообщение об этом поступило в транспортную полицию Северной столицы. Об инциденте рассказали в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО.

- Установлено, что 22-летний петербуржец, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути на запрещающий знак светофора, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Машинист тепловоза пытался применить экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы, но трагедии не удалось избежать. Парень получил серьезные травмы и переломы различной степени тяжести, но все же остался жив.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне движения поезда.