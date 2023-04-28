Завершены пятидневные поиски 16-летней девочки в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершили пятидневные поиски 16-летней девочки. Школьницу искали с 23 апреля. В этот день она ушла из дома, но близкие так и не дождались ее обратно. К поискам приступили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

-Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – сообщили поисковики днем 28 апреля под ориентировкой, которую пользователи распространяли в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что рост пропавшей девочки составляет 162 сантиметра. Она нормального телосложения, с темными волосами и серо-голубыми глазами. В день исчезновения девочка была одета предположительно в голубую куртку, серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы, голубые ботинки, черные ботинки или черно-белые мокасины. При себе у ней была черная сумка.

Несколько дней девочку искали полицейские и волонтеры. Сейчас с ней все хорошо, она находится дома, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.