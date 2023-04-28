Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:46

Более 100 пачек сигарет нашли в посылке с советской колонкой из Петербурга в Великобританию

Таможенники увидели тайник с табаком с помощью рентгена
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Таможенники обнаружили более ста пачек контрабандных сигарет, спрятанных в пересылаемой из Петербурга в Великобританию посылке / Фото: ЦПТ

Таможенники обнаружили более ста пачек контрабандных сигарет, спрятанных в пересылаемой из Петербурга в Великобританию посылке / Фото: ЦПТ

На центральной почтовой таможне задержали посылку, которую отправили из Санкт-Петербурга в Великобританию. На почту пришла коробка, в которой была упакована советская колонка "Радиотехника" 1980-х годов. Казалось бы, что ее приобрел какой-то коллекционер. Но оказалось, что колонка это тайник для сигарет. Об этом 28 апреля 2023 года сообщили в пресс-службе центральной почтовой таможни.

- Выявить тайник удалось с помощью рентгеновской установки – на экране монитора отобразилось большое количество вложений внутри деревянной полости устройства. Стоимость колонки, согласно заявленной в почтовой накладной информации, составляет 20 фунтов стерлингов, - рассказали в пресс-службе.

Когда таможенники раскрыли посылку, то внутри колонки нашли 117 пачек сигарет. Это почти в 12 раз больше нормы, допустимой для пересылки.

Посылку отправлять не стали, а отправителя ожидает административное дело.