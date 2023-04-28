Дорога жизни под Петербургом станет современным мемориальным комплексом

Дорога жизни в Ленобласти станет современным мемориальным комплексом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Дороги жизни под Санкт-Петербургом, которая спасла жителей блокадного Ленинграда, сделают современный мемориальный комплекс. Проект создания такого комплекса поддержал глава государства Владимир Путин. Об этом 28 апреля 2023 года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Ленинградская область уже получила поддержку главы государства нашей идеи провести комплексную реконструкцию Дороги жизни, чтобы сделать ее современным ландшафтно-мемориальным комплексом, - сообщил глава региона.

Также в области собираются дальше развивать туристические направления, которые связаны с Ленинградской битвой времен Великой Отечественной воны. Дрозденко подчеркнул, что необходимо создавать маршруты по Синявинским высотам, городам воинской и трудовой славы, так как они вызывают интерес у жителей всей страны.