Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 11:20

Дорога жизни под Петербургом станет современным мемориальным комплексом

Для этого на трассе проведут комплексную реконструкцию
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дорога жизни в Ленобласти станет современным мемориальным комплексом

Дорога жизни в Ленобласти станет современным мемориальным комплексом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Дороги жизни под Санкт-Петербургом, которая спасла жителей блокадного Ленинграда, сделают современный мемориальный комплекс. Проект создания такого комплекса поддержал глава государства Владимир Путин. Об этом 28 апреля 2023 года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Ленинградская область уже получила поддержку главы государства нашей идеи провести комплексную реконструкцию Дороги жизни, чтобы сделать ее современным ландшафтно-мемориальным комплексом, - сообщил глава региона.

Также в области собираются дальше развивать туристические направления, которые связаны с Ленинградской битвой времен Великой Отечественной воны. Дрозденко подчеркнул, что необходимо создавать маршруты по Синявинским высотам, городам воинской и трудовой славы, так как они вызывают интерес у жителей всей страны.