В Петербурге будут судить водителя, зажавшего дверьми автобуса 86-летнего пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дела на водителя, который зажал дверьми пенсионера, передали в суд. Все произошло 15 августа 2021 года на Витебском проспекте. 86-летний мужчина выходил из салона, но двери быстро закрылись, а автобус тронулся. Пенсионер упал на асфальт.

- Мужчина получил серьезные травмы. Врачи оценили его состояние как тяжелое, - говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.

Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь 46-летний водитель предстанет перед судом.

Напомним, накануне суд Петербурга арестовал водителя автокрана, который будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил 12-летнюю девочку на "зебре". Ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию. За ее жизнь борются врачи.