Гала-концерт «Классика на Дворцовой» в Петербурге состоится 27 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в очередной раз пройдет грандиозный гала-концерт "Классика на Дворцовой". 27 мая 2023 года на главной площади Северной столице отметят День города - 320-лет со дня основания. Вход на крупнейший open-air классического искусства будет бесплатным. Об этом рассказали организаторы.

- В программе вечера – лучшие арии из всемирно известных опер, партии из популярных оперетт, знаменитые эстрадные шлягеры и хиты XX века. Каждый из заявленных концертных номеров – сюжетный мини-спектакль с феерическими мультимедийными декорациями, захватывающими историями, яркими образами и оригинальными хореографическими миниатюрами, - отметили организаторы.

Имена звезд, которые будут выступать на Дворцовой площади, традиционно держатся в секрете. За хореографические постановки будет отвечать театр танца Аллы Духовой "Тодес", а музыкой площадь наполнит Академический симфонический оркестр Филармонии.