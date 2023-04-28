Участников Зеленого марафона 2023 застрахуют на время забега

Зеленый марафон в 2023 году состоится 20 мая.

Любители бега готовятся принять участие в десятом по счету Зеленом марафоне. В этом году он пройдет в 60 городах страны 20 мая. Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас. Первые 2 тысячи участников, сообщили организаторы, получат стартовые пакеты, и абсолютно все - страховку.

- Участники Зеленого Марафона смогут бежать уверенно - их жизнь и здоровье застрахованы компанией СберСтрахование, - отметили в пресс-службе компании. - Полис не потребуется оформлять дополнительно - каждый участник марафона застрахован на сумму 500 тысяч рублей на все время забега.

Ожидается, что благотворительный забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране. В зависимости от города участники могут выбрать дистанцию по своему вкусу. В Петербурге старт и финиш пройдут на Крестовском острове в Приморском Парке Победы. Участники по своему выбору будут бежать детский забег, 4,2 км или 10 км.

Последний день регистрации - 14 мая. В этом году соревнования проводятся совместно с фондом «Вклад в будущее». Собранные средства пойдут на высадку деревьев в регионах проведения забега.