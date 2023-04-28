16-летняя девочка из Петербурга умерла во время операции по замене кардиостимулятора

Мать погибшей обратилась в Следственный комитет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка во время личного приема главы СК Петербурга рассказала о смерти своей 16-летней дочери. Девочка умерла во время операции по замене кардиостимулятора. Убитая горем мать считает, что во всем виноваты врачи. Следователи тем временем организовали проверку.

- Девочка умерла во время последней операции по замене кардиостимулятора, в ходе которой был поврежден кровеносный сосуд, - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Петербургу.

Специалисты возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, допрашивают медработников, потерпевших, проводят экспертизы.

- Также проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанных преступлений, и привлечение их к уголовной ответственности, - рассказали в региональном ведомстве.