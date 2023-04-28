Суд арестовал аспиранта по делу о поджоге Историко-литературного музея в Пушкине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пушкинский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения аспиранту, который пытался поджечь Историко-литературный музей Пушкина. Об этом 28 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Он действовал в составе группы по предварительному сговору. Облил фасад указанного здания горючей жидкостью и поджег его, после чего предпринял попытку скрыться с места происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции поймали парня 26 апреля. В этот же день ему предъявили обвинение. Свою вину обвиняемый полностью признал. Суд арестовал мужчину до 25 июня. Это время подозреваемый проведет в следственном изоляторе.

Напомним, накануне в Петербурге арестовали водителя автокрана, который сбил 12-летнюю девочку в Петербурге. Школьница в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу.